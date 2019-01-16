Сегодня, 16 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится матч второго круга, в котором сыграют россиянка Мария Шарапова, посеянная под 30-м номером, и представительница Швеции Ребекка Петерсон. Начало поединка запланировано на 12:30 мск. Ранее соперницы не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Петерсон на Australian Open.



Победительница этого поединка за выход в четвёртый круг соревнований поспорит с действующей чемпионкой датчанкой Каролиной Возняцки (3). В прошлогоднем финале уроженка Оденсе победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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