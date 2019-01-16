Рублёв вышел во второй круг Australian Open в парном разряде

Российский теннисист Андрей Рублёв в дуэте с испанцем Роберто Карбальесом-Баэно успешно преодолел барьер первого раунда Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В двух партиях теннисисты оказались сильнее французов Бенуа Пэра и Юго Ниса — 6:2, 7:6 (7:2).



Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. На счету победителей 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 6. Пэр и Нис отметились 3 эйсами, 2 двойными ошибками и 2 реализованными брейк-пойнтами.



Следующими соперниками Рублёва и Карбальеса-Баэна станут португалец Жоау Соуза и аргентинец Леонардо Майер, ранее обыгравшие Фелисьяно и Марка Лопесов из Испании.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующими победителями турнира являются австриец Оливер Марах и хорват Мате Павич.