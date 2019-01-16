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Рублёв вышел во второй круг Australian Open в парном разряде

Рублёв вышел во второй круг Australian Open в парном разряде
Теннис / Australian Open 2019

Российский теннисист Андрей Рублёв в дуэте с испанцем Роберто Карбальесом-Баэно успешно преодолел барьер первого раунда Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В двух партиях теннисисты оказались сильнее французов Бенуа Пэра и Юго Ниса — 6:2, 7:6 (7:2).

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. На счету победителей 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 6. Пэр и Нис отметились 3 эйсами, 2 двойными ошибками и 2 реализованными брейк-пойнтами.

Следующими соперниками Рублёва и Карбальеса-Баэна станут португалец Жоау Соуза и аргентинец Леонардо Майер, ранее обыгравшие Фелисьяно и Марка Лопесов из Испании.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующими победителями турнира являются австриец Оливер Марах и хорват Мате Павич.

16 января 2019 года, среда. 08:45 МСК
Australian Open — парный разряд (м). 1-й круг
Матч окончен
Роберто Карбальес-Баэна
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
Андрей Рублёв
Андрей Рублёв
Россия
6:2
7
7:6
2
 
Юго Нис
Юго Нис
Франция
Бенуа Пэр
Бенуа Пэр
Франция
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