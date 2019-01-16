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Тиафо: в середине второго сета казалось, что я опять проиграю Андерсону

Тиафо: в середине второго сета казалось, что я опять проиграю Андерсону
Теннис / Australian Open 2019

Американец Фрэнсис Тиафо прокомментировал свою победу над южноафриканцем Кевином Андерсоном во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

«Я трижды проиграл Кевину в прошлом году и после его брейка во второй партии сегодня показалось, что история повторится и в четвёртый раз. Тем не менее я сумел выбраться из ямы и буквально перевернуть игру.

В третьем раунде Уимблдона со мной случился несчастный случай, поэтому в этот раз я хотел бы попасть во вторую неделю «Шлема». 20 января мне исполнится 21 год, и если в этот день я смогу кого-то обыграть, это станет лучшим подарком», — цитирует Тиафо официальный сайт соревнований.

Следующим соперником Тиафо станет теннисист из Италии Андреас Сеппи.

16 января 2019 года, среда. 05:15 МСК
Australian Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Кевин Андерсон
Кевин Андерсон
6
ЮАР
6:4
4:6
4:6
5:7
 
Фрэнсис Тиафо
Фрэнсис Тиафо
39
США
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