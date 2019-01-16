Тиафо: в середине второго сета казалось, что я опять проиграю Андерсону

Американец Фрэнсис Тиафо прокомментировал свою победу над южноафриканцем Кевином Андерсоном во втором круге Открытого чемпионата Австралии.



«Я трижды проиграл Кевину в прошлом году и после его брейка во второй партии сегодня показалось, что история повторится и в четвёртый раз. Тем не менее я сумел выбраться из ямы и буквально перевернуть игру.



В третьем раунде Уимблдона со мной случился несчастный случай, поэтому в этот раз я хотел бы попасть во вторую неделю «Шлема». 20 января мне исполнится 21 год, и если в этот день я смогу кого-то обыграть, это станет лучшим подарком», — цитирует Тиафо официальный сайт соревнований.



Следующим соперником Тиафо станет теннисист из Италии Андреас Сеппи.

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