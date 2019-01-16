Макарова и Градецка победили на старте Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Екатерина Макарова и представительница Чехии Люция Градецка, посеянные на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде под шестым номером, вышли во второй круг. На старте соревнований они в двух партиях обыграли немку Мону Бартель и американку Софью Кенин со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 56 минут.

Макарова и Градецка 4 раза подали навылет, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований Макарова и Градецка поспорят с румынками Ириной Барой и Моникой Никулеску.

Соревнования в женском парном разряде на Australian Open завершатся 25 января.

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