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Путинцева в трёх сетах проиграла Бенчич во втором круге Australian Open

Путинцева в трёх сетах проиграла Бенчич во втором круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Представительница Казахстана Юлия Путинцева не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях проиграв швейцарке Белинде Бенчич со счётом 5:7, 6:4, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 45 минут.

Юлия 4 раза подала навылет, активно выиграла 40 очков и совершила 44 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 3 эйса, 44 виннера и 36 неточностей.

За выход в четвёртый круг соревнований в Мельбурне Бенчич поспорит с чешкой Петрой Квитовой, посеянной под восьмым номером.

Действующей победительницей этого турнира является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

16 января 2019 года, среда. 09:00 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Белинда Бенчич
Белинда Бенчич
49
Швейцария
7:5
4:6
6:2
Юлия Путинцева
Юлия Путинцева
39
Казахстан
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