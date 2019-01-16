Путинцева в трёх сетах проиграла Бенчич во втором круге Australian Open

Представительница Казахстана Юлия Путинцева не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях проиграв швейцарке Белинде Бенчич со счётом 5:7, 6:4, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 45 минут.



Юлия 4 раза подала навылет, активно выиграла 40 очков и совершила 44 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 3 эйса, 44 виннера и 36 неточностей.



За выход в четвёртый круг соревнований в Мельбурне Бенчич поспорит с чешкой Петрой Квитовой, посеянной под восьмым номером.



Действующей победительницей этого турнира является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

Путинцева победила Стрыцову в первом круге Открытого чемпионата Австралии