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67 эйсов не спасли Опелку от поражения в матче второго круга Australian Open

67 эйсов не спасли Опелку от поражения в матче второго круга Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Итальянский теннисист Томас Фаббьяно в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии в пяти партиях обыграл представителя США Райлли Опелку — 6:7 (15:17), 6:2, 6:4, 3:6, 7:6 (10:5).

Продолжительность встречи составила 3 часа 35 минут. На счету Фаббьяно 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 5. Опелка отметился 67 подачами навылет, 8 двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта.

Следующим соперником итальянца станет победитель пары Григор Димитров (Болгария, 20) — Пабло Куэвас (Уругвай).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл представителя Хорватии Марина Чилича.

16 января 2019 года, среда. 08:50 МСК
Australian Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Томас Фаббьяно
Томас Фаббьяно
102
Италия
15
6:7
17
6:2
6:4
3:6
7:6
Райлли Опелка
Райлли Опелка
97
США
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