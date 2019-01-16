67 эйсов не спасли Опелку от поражения в матче второго круга Australian Open

Итальянский теннисист Томас Фаббьяно в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии в пяти партиях обыграл представителя США Райлли Опелку — 6:7 (15:17), 6:2, 6:4, 3:6, 7:6 (10:5).
Продолжительность встречи составила 3 часа 35 минут. На счету Фаббьяно 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 5. Опелка отметился 67 подачами навылет, 8 двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта.
Следующим соперником итальянца станет победитель пары Григор Димитров (Болгария, 20) — Пабло Куэвас (Уругвай).
Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл представителя Хорватии Марина Чилича.
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