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Кербер вышла в 3-й круг Australian Open, одержав свою 100-ю победу в матчах ТБШ

Кербер вышла в 3-й круг Australian Open, одержав свою 100-ю победу в матчах ТБШ
Теннис / Australian Open 2019

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:3. Поединок продолжался 1 час 21 минуту.

Бывшая первая ракетка мира 6 раз подала навылет, активно выиграла 16 очков и совершила 10 невынужденных ошибок. На счету Беатрис 1 эйс, 22 виннера и 39 неточностей.

За выход в четвёртый круг Кербер, одержавшая 100-ю в карьере победу в матчах турниров «Большого шлема», поспорит с австралийкой Кимберли Биррелл (WC).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

16 января 2019 года, среда. 11:10 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Беатрис Хаддад-Майя
Беатрис Хаддад-Майя
195
Бразилия
2:6
3:6
 
Анжелика Кербер
Анжелика Кербер
2
Германия
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