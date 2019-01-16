Кербер вышла в 3-й круг Australian Open, одержав свою 100-ю победу в матчах ТБШ

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:3. Поединок продолжался 1 час 21 минуту.



Бывшая первая ракетка мира 6 раз подала навылет, активно выиграла 16 очков и совершила 10 невынужденных ошибок. На счету Беатрис 1 эйс, 22 виннера и 39 неточностей.



За выход в четвёртый круг Кербер, одержавшая 100-ю в карьере победу в матчах турниров «Большого шлема», поспорит с австралийкой Кимберли Биррелл (WC).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

Кербер: несмотря на жару, я чувствовала себя хорошо