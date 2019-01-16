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Кербер: мне нравится праздновать день рождения в Австралии

Кербер: мне нравится праздновать день рождения в Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, прокомментировала победу во втором круге над представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей со счётом 6:2, 6:3.

«Это был очень сложный матч. Соперница играла отлично. Я знала, что должна буду показать свой лучший теннис для победы. Мы на первом турнире „Большого шлема“ в году, это особенный корт для меня.

Мне нравится праздновать день рождения в Австралии. Каждый год 18 января проходит всё то же самое — одни и те же ритуалы. Я концентрируюсь на игре, а вечером немного праздную", — цитирует Кербер официальный сайт турнира.

В третьем круге Кербер сыграет с австралийкой Кимберли Биррелл.

«Кимберли отлично выступает, она уже дошла до третьего круга. Мне вновь нужно будет продемонстрировать отличный теннис. К тому же Биррелл играет дома. Думаю, мы обе получим удовольствие от поединка и постараемся сыграть здорово», — сказала немка.

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