Соболенко: я не думаю о титулах, это было бы неуважением к соперницам

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, с каким настроем выходит на корт на Открытом чемпионате Австралии.
«Я рада выступать на таком уровне и иметь возможность играть с великолепными теннисистками, быть среди них. Я сосредоточена на каждом матче. Не думаю о титулах, это было бы неуважением к соперницам. Оппоненток нужно уважать, потому что все они — замечательные теннисистки, которых нелегко обыграть. Я предпочитаю концентрироваться на каждой встрече и отдавать все силы на корте», — цитирует Соболенко официальный сайт турнира.
В третьем круге соревнований в Мельбурне Соболенко сыграет с американкой Амандой Анисимовой. Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.
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