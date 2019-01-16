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Надаль легко обыграл Эбдена и вышел в третий раунд Australian Open

Надаль легко обыграл Эбдена и вышел в третий раунд Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии в трёх партиях обыграл представителя Австралии Мэттью Эбдена — 6:3, 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. На счету Надаля 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 9. Эбден отметился 7 подачами навылет и 3 двойными ошибками.

Следующим соперником испанца станет победитель пары Алекс де Минор (Австралия, 27) — Генри Лааксонен (Швейцария).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича. Надаль в свою очередь не сумел завершить четвертьфинальную встречу против Чилича из-за травмы.

16 января 2019 года, среда. 12:50 МСК
Australian Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Мэттью Эбден
Мэттью Эбден
48
Австралия
3:6
2:6
2:6
 
 
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
2
Испания
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