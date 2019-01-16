Де Минор добыл победу над Лааксоненом и сыграет с Надалем на Australian Open

Австралийский теннисист Алекс де Минор (27) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии в непростом матче добыл победу над представителем Швейцарии Генри Лааксоненом — 6:4, 6:2, 6:7 (7:9), 4:6, 6:4.



Продолжительность встречи составила 3 часа 54 минуты. На счету де Минора 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 7 брейк-пойнтов из 10. Лааксонен отметился 7 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и реализацией 4 брейк-пойнтов.



Следующим соперником 19-летнего австралийца станет второй номер посева из Испании Рафаэль Надаль.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

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