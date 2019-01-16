Надаль вышел на третье место по выигранным матчам на Australian Open

Сегодняшняя победа испанца Рафаэля Надаля над австралийцем Мэттью Эбденом стала для него 57-й в рамках Открытого чемпионата Австралии. Вторая ракетка мира обошёл шведа Стефана Эдберга (56) и вышел на чистое третье место по количеству выигранных матчей на австралийском мэйджоре.



Лидером по этому показателю является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который шесть раз побеждал на Открытом чемпионате Австралии — на его счету 95 побед.



Второе место занимает пятикратный чемпион Australian Open из Сербии Новак Джокович — 62 успешных матча.



Пятое место делят американцы Андре Агасси, Иван Лендл и британец Энди Маррей — по 48 побед.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

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