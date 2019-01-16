Хачанов: не обращал внимания на болельщиков Нисиоки

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал свой выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В трёх партиях он оказался сильнее японца Йосихито Нисиоки — 6:3, 6:3, 6:3.



«Первые два матча на турнире сильно отличаются друг от друга. Гойовчик сильно и плоско бил, а Нисиока бегает и возвращает много мячей. Сегодня в какой-то степени было полегче, потому что именно я вёл игру и многое зависело от моей атаки. В принципе я доволен и результатом, и игрой.



Конечно же, я изучаю статистику своих матчей. Иногда она не совсем отражает ход матча, но в целом интересно знать основные показатели — процент первой подачи, процент выигрыша первой и второй подач.



Болельщики часто кричали «Нисиока»? Приятно, что они за него болели, но внимания я на них не обращал. Можно с ними договориться, чтобы они в следующем матче кричали «Карен, Карен», — заявил Хачанов в интервью телеканалу Eurosport.



Следующим соперником Карена станет испанец Роберто Баутиста-Агут.

Australian Open. Шарапова разгромила Петерсон и вышла на Возняцки. Как это было В третий день в Мельбурне Павлюченкова выбила Бертенс, Шарапова победила Петерсон. Соболенко, Хачанов, Федерер, Надаль прошли в 3-й круг.