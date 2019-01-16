Надаль: с Эбденом было непросто

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над австралийцем Мэттью Эбденом в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. Испанец победил соперника со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

«С Эбденом непросто играть. Я начал матч не слишком удачно, особенно в том, что касается приёма подачи. Сам я подавал неплохо с самого начала. А затем я смог взять важный гейм, после чего игра пошла по моему сценарию. Думаю, провёл хороший матч, доволен тем, как всё сложилось. Играть на Открытом чемпионате Австралии — большая честь, здесь царит отличная атмосфера», — приводит слова Надаля AFP.

В третьем круге Australian Open Надаль сыграет с австралийцем Алексом де Минором (27). Перед стартом Открытого чемпионата Австралии де Минор стал победителем турнира в Брисбене (Австралия).