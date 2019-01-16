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Зверев: могу сыграть на Олимпийских играх в паре с Кербер

Зверев: могу сыграть на Олимпийских играх в паре с Кербер
Теннис / WTA

Немецкий теннисист Александр Зверев сообщил, что планирует сыграть на Олимпийских играх в 2020 году в паре с немкой Анжеликой Кербер. Зверев и Кербер играли в паре на Кубке Хопмана. Теннисисты дважды выходили в финал соревнований, но в обоих случаях проигрывали швейцарцам Роджеру Федереру и Белинде Бенчич.

«Планирую ли сыграть на олимпийском турнире? Наверное, это лучший вопрос из всех, которые мне задавали! Скорее всего, сыграю в парном турнире с Кербер.

На Олимпийских играх можно выиграть золотую медаль. И не только для себя, но и для своей страны. Неважно, в какой дисциплине побеждаешь, речь идёт о золотой медали», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

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