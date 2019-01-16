Надаль: травмы иногда сложно переносились, но я всегда стремился идти вперёд

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал, как реагировал на травмы в течение своей карьеры. Испанец признался, что иногда было тяжело справляться с последствиями травм и пропуском турниров.

«Я — позитивный человек. Всегда считал, что смогу справиться с проблемами. Но, конечно, бывали такие периоды, когда не виден свет в конце тоннеля. Справляться с проблемами в такие моменты сложно. Я всегда стремился к одному — двигаться вперёд. Даже в те моменты, когда у меня не было особой мотивации и я не понимал, для чего нужно выходить на корт, я стремился идти вперёд.

Это единственный способ сохранять уверенность в собственных силах и двигаться дальше. Вот и всё. У меня уже есть опыт преодоления сложностей. Да, иногда это бывало тяжело психологически.

В то же время я понимаю, что теннис не является тем, чем я буду заниматься всю жизнь. Хочу продолжать до тех пор, пока удаётся бороться за высокие места, пока сохраняется страсть к игре», — приводит слова Надаля Tennis World USA.