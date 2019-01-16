Шарапова: Возняцки любит Australian Open, меня ждёт сложный матч

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от матча с датчанкой Каролиной Возняцки, который состоится в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Думаю, результаты Каролины, особенно в последний год, говорят сами за себя. Она смогла выйти на более высокий уровень. Думаю, что Возняцки очень хотела выиграть турнир «Большого шлема». Она была предельно мотивирована в прошлом году.

Возняцки нравится играть здесь, она любит этот турнир. Определённо меня ждёт очень тяжёлый матч», — приводит слова Шараповой Sports Mole.

Возняцки является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии. Датчанка в финале турнира в 2018 году обыграла румынку Симону Халеп.