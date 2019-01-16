Селиваненко: Шарапова знает, как играть с Возняцки

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал результаты российских спортсменов на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В третий круг соревнований пробились Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов.

«Сегодняшние матчи для наших теннисистов можно оценивать только с самой позитивной стороны. Для Насти была тяжёлая и принципиальная игра с соперницей, которая стоит выше неё в рейтинге. Маша продолжила своё уверенное выступление на данном турнире. Ну, и Карен также продолжает играть на подъёме. Каждый из них показал свой близкий к оптимальному уровень игры.

Шарапова сегодня показывала свой лучший теннис. Конечно, надо иметь ввиду, что её соперница не сумела навязать борьбу. Маша не допустила своих ошибок, что очень хорошо. Она набирает форму по ходу турнира и прекрасно, что она получила таких соперниц, с помощью которых можно вкатиться в турнир. В прошедших играх Маша с первых минут показывала, что она хозяйка корта и не дала соперницам ни единого шанса.

В чём ей стоит прибавить? Шарапова умеет всё, для неё самое важное – это психологическое состояние. Единственное, что ей нужно показывать свой лучший теннис с точки зрения функционала. На прошлых крупных турнирах у неё были с этим определённые проблемы.

От Шараповой всегда ожидают победы в каждом матче. Не существует ничего, что помешало бы Маше выиграть любой турнир. Возняцки – очень сильный соперник, но Шарапова знает, как играть против неё. Их последний матч проходил три с лишним года назад, и понятно, что за это время у них произошло множество изменений, как в карьере, так и в жизни, но на данном уровне уже мало обращают внимание на прошлые игры. Ты выходишь на корт, и игра начинается заново. Каролина защищает свой титул, а Маша хочет его вновь покорить. Это будет интересная игра», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.