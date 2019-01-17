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Текстовая онлайн-трансляция матча Бушар — С. Уильямс на Australian Open

Текстовая онлайн-трансляция матча Бушар — С. Уильямс на Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Сегодня, 17 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится матч второго круга, в котором сыграют представительница Канады Эжени Бушар и 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная под 16-м номером. Начало поединка запланировано на 11:00 мск.

По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 2-0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Бушар — С. Уильямс на Australian Open.

Победительница этого поединка за выход в четвёртый круг поспорит либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро (23), либо с украинкой Даяной Ястремской.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

Серена vs Бушар. Чья форма лучше. Матчи 4-го дня Australian Open-2019
Сёстры Уильямс, Халеп, Джокович, Зверев, Свитолина, Бушар, а также россияне Медведев, Донской, Потапова, Гаспарян сыграют в четверг на АО.
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