Текстовая онлайн-трансляция матча Бушар — С. Уильямс на Australian Open

Сегодня, 17 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится матч второго круга, в котором сыграют представительница Канады Эжени Бушар и 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная под 16-м номером. Начало поединка запланировано на 11:00 мск.

По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 2-0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Бушар — С. Уильямс на Australian Open.



Победительница этого поединка за выход в четвёртый круг поспорит либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро (23), либо с украинкой Даяной Ястремской.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.