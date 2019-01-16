Федерер: матч с Эвансом получился олдскульным, мне понравилось!

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу над британцем Даниэлем Эвансом в матче второго круга Australian Open. Матч завершился со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3.

«Первые два сета были сложными, равными, они получились интересными. Могу сказать, что я получил удовольствие от игры. Приходилось много побегать. Игра напоминала кошки-мышки. Мне понравилось, потому что матч получился таким олдскульным. Дэн здорово играл, но и я был неплох. Ключевым фактором стал выигрыш первого сета. После этого я справился с нервами и начал играть более спокойно.

Как справлюсь с погодными условиями? Думаю, мячи после шести геймов становятся более воздушными. Они отличаются от тех, которые были в прошлом году. Думаю, корт здесь более медленный, чем в Перте на Кубке Хопмана. В общем, произошли некоторые изменения», — цитирует Федерера Eurosport.