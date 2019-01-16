Федерер: чувствую, что могу выиграть Australian Open

Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер считает, что у него есть шансы на выигрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису. Федерер выиграл два последних розыгрыша Australian Open. Швейцарец вспомнил, как ему удалось выиграть турнир дважды подряд, а также оценил собственные шансы на текущих соревнованиях.

«Я чувствую, что у меня есть шанс на победу. Наверное, кто-то другой может выиграть и, пожалуй, выиграет этот турнир. Но я нахожусь здесь и знаю, что у меня есть шансы. Два года назад всё было иначе. Из-за травмы колена я сам не знал, в каком находился состоянии. Я не ожидал, что выиграю, был посеян под 17-м номером. Думал, что могу победить кого-то из топов. Но затем всё сложилось успешно.

В прошлом году мне повезло с сеткой. Я легко преодолел дистанцию, да ещё и Чхун Хён в полуфинале снялся. В итоге я сэкономил силы перед финалом и мне удалось победить Чилича.

Посмотрим, как всё сложится в этом году. Новак Джокович вернулся на свой уровень, Рафаэль Надаль тоже в порядке. Нужно быть готовым к тому, что они будут претендовать на победу», — приводит слова Федерера Eurosport.