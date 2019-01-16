Циципас: после матча с Троицки стоял гул в ушах, фанаты вели себя громко

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над сербом Виктором Троицки в матче второго круга Australian Open. Матч завершился со счётом 6:3, 2:6, 6:2, 7:5 в пользу Циципаса. Грек отметил громкую поддержку болельщиков и признался, что получил удовольствие от игры в такой атмосфере.

«Я был готов к активной поддержке болельщиков. Вообще, такая поддержка всегда помогает. Приятно осознавать, что эти люди приходят, чтобы поддерживать тебя. В этом плане Australian Open отличается от других турниров.

Нет, я не скажу, что из-за этого испытываю давление. Скорее, просто ощущаешь, что на стадионе находится много людей. Фанаты вели себя очень громко, они действительно хотят смотреть матчи. Даже после окончания игры у меня в ушах стоял гул», — приводит слова Циципаса Ubitennis.

В следующем круге турнира Циципас сыграет с Николозом Басилашвили из Грузии.