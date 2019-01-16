Муратоглу: когда Серена в порядке, она является сильнейшей в мире

Известный тренер Патрик Муратоглу оценил шансы американки Серены Уильямс на победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Муратоглу уверен, что американская теннисистка может выиграть турнир «Большого шлема» в 24-й раз в карьере.

«В первую очередь отмечу, что в прошлом году Серена проделала огромную работу, чтобы прийти в форму после родов. Она набрала форму довольно быстро. Это было очень важно. После родов у неё были физические сложности, она набрала форму, хотя и не была готова на сто процентов. Серена пробилась в финал двух турниров „Большого шлема“. Она была в форме, но я хорошо знаю Серену. Она может набрать ещё более впечатляющие кондиции.

Думаю, сейчас она находится в более хорошей форме. Это видно по ней, видно по тому, как она двигается по корту. Думаю, она близка к очень-очень высокому уровню. Она готова к большим матчам, а когда Серена готова, она побеждает. На мой взгляд, когда Серена в порядке, она является сильнейшей в мире», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.