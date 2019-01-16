Надаль: сетку не смотрю, я только возвращаюсь после травмы

Испанский тенниссист Рафаэль Надаль признался, что не строит долгосрочных планов на Открытом чемпионате Австралии по теннису. По словам испанца, он не думает о возможных соперниках на заключительных стадиях турнира.

«Скажу честно, что обычно я смотрю турнирную сетку, но сейчас этого не делаю. Я только возвращаюсь после травмы и не прикидываю дальше, чем на день. Я даже не знал, что Эдмунд находится в моей части сетки.

Теперь мне предстоит сыграть со сложным соперником, де Минор уже выиграл семь матчей подряд, насколько я знаю», — приводит слова Надаля пресс-служба турнира.

Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, победив австралийца Мэтью Эбдена. Следующим соперником Надаля станет ещё один австралиец — Алекс де Минор.

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