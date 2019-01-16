Кирьос обвинил Хьюитта в фаворитизме

Австралийский теннисист Ник Кирьос обвинил капитана сборной Австралии на Кубке Дэвиса Ллейтона Хьюитта в фаворитизме. Кирьос фактически прямо указал на то, что Хьюитт на Открытом чемпионате Австралии по теннису следил лишь за выступлением Алекса де Минора.

Кирьос выложил небольшой опрос в своём «инстаграме». Теннисист опубликовал фото Хьюитта с Australian Open, предложив своим читателям ответить на вопрос: «Какой матч смотрит Хьюитт?» В качестве вариантов ответа были предложены «Матч Демона» (Алекса де Минора. — Прим. «Чемпионата») и «Ничей матч». Вскоре Кирьос удалил опрос. Отметим, что в это время на Открытом чемпионате Австралии свои матчи проводили австралийцы Джон Миллман и Мэттью Эбден.

Ранее Хьюитта раскритиковал ещё один австралийский теннисист — Бернард Томич. Он заявил, что капитан сборной берёт в команду тех, кто ему нравится. Томич добавил также, что Хьюиттом недовольны Кирьос и Танаси Коккинакис.