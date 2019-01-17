Курье: Федерер отлично подготовился к Australian Open, но фаворит — Джокович

Бывшая первая ракетка мира американец Джим Курье поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии. Курье назвал серба Новака Джоковича фаворитом турнира. Бывший американский теннисист отметил также швейцарца Роджера Федерера.

«Роджер вновь здорово подготовился. Он отлично сыграл на Кубке Хопмана, где у него были хорошие матчи. Он находится в прекрасной ситуации, что здорово. Роджер набрал хорошую форму, но Новак — тот человек, которого я считаю фаворитом. Он выиграл два последних турнира „Большого шлема“ из трёх. Очевидно, что именно он является фаворитом. Сетка для него будет непростой, но всё равно я отдаю предпочтение Новаку.

Что касается Федерера, то хочу отдать должное его долговечности. Он раздвигает границы разумного для игрока такого возраста», — цитирует Курье Tennis World USA.