Миллман: Кирьос — отличный парень, люди слишком негативно его воспринимают

Австралийский теннисист Джон Миллман поддержал соотечественника Ника Кирьоса. Миллман назвал Кирьоса отличным парнем и заявил, что Ник приносит много пользы теннису, несмотря на неоднозначную репутацию.

«На самом деле, мне очень нравится Ник. Он — отличный парень. Думаю, люди иногда относятся к нему слишком негативно. Просто не все знают, что он делает за пределами корта. Он занимается благотворительностью. Для меня это гораздо важнее, чем что-либо другое.

Я и сам пытаюсь быть ответственным человеком, но Ник использует свои возможности для работы благотворительного фонда. Это действительно важно", — приводит слова Миллмана Fox Sports Australia.

Ранее Кирьос и австралиец Бернард Томич раскритиковали капитана сборной Австралии на Кубке Дэвиса Ллейтона Хьюита, обвинив того в фаворитизме.