Виландер: Лео Борг в будущем может выиграть турнир «Большого шлема»

Бывший шведский теннисист, победитель семи турниров «Большого шлема» Матс Виландер считает, что Лео Борг, сын легендарного Бьорна Борга, сможет в будущем выигрывать самые крупные турниры. 15-летний Лео считается одним из самых талантливых юных шведских теннисистов, он принимал участие в квалификации турнира в Стокгольме (Швеция) в 2018 году.

«Конечно, очень сложно строить карьеру, когда твой отец — Бьорн Борг. В то же время, этот факт уже выводит Лео на более высокий уровень. Все дети думают, что их отцы ничего не понимают. В случае с Лео иная ситуация, его отец — 11-кратный победитель турниров „Большого шлема“. Сам Лео находится на правильном пути, знает, кем он хочет стать.

Немного странно, что сейчас в Швеции нет сильных игроков, претендующих на победы на крупных турнирах. Но в Швеции растут хорошие игроки, включая Лео Борга. Их победы — вопрос времени, думаю, что пробиться в число лучших может и Лео", — цитирует Виландера Tennis World USA.