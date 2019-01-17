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Свитолина пробилась в третий раунд Australian Open, обыграв Кужмову

Свитолина пробилась в третий раунд Australian Open, обыграв Кужмову
Теннис / Australian Open 2019

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионата Австралии под шестым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Словакии Викторию Кужмову со счётом 6:4, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. На счету Свитолиной 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 брейк-пойнта из 6. У её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвёртый круг Свитолина поспорит с победительницей противостояния Чжан Шуай (Китай) – Кристина Плишкова (Чехия).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

17 января 2019 года, четверг. 03:15 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Виктория Кужмова
Виктория Кужмова
48
Словакия
4:6
1:6
 
Элина Свитолина
Элина Свитолина
7
Украина
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