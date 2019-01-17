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59 эйсов не помогли Карловичу обыграть Нисикори на Australian Open

59 эйсов не помогли Карловичу обыграть Нисикори на Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный под восьмым номером на Открытом чемпионате Австралии, вышел в третий круг соревнований, обыграв хорвата Иво Карловича – 6:3, 7:6 (8:6), 5:7, 5:7, 7:6 (10:7).

Продолжительность противостояния составила 3 часа 52 минуты. Нисикори выполнил 9 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку, также на его счету 1 брейк-пойнт из 6. В активе Карловича 59 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 5.

В следующем раунде японец встретится с победителем пары Филипп Кольшрайбер (Германия, 32) – Жоау Соуза (Португалия).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он оказался сильнее Марина Чилича из Хорватии.

17 января 2019 года, четверг. 03:15 МСК
Australian Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Иво Карлович
Иво Карлович
73
Хорватия
3:6
6
6:7
8
7:5
7:5
7
6:7
10
Кей Нисикори
Кей Нисикори
9
Япония
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