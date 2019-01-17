59 эйсов не помогли Карловичу обыграть Нисикори на Australian Open

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный под восьмым номером на Открытом чемпионате Австралии, вышел в третий круг соревнований, обыграв хорвата Иво Карловича – 6:3, 7:6 (8:6), 5:7, 5:7, 7:6 (10:7).

Продолжительность противостояния составила 3 часа 52 минуты. Нисикори выполнил 9 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку, также на его счету 1 брейк-пойнт из 6. В активе Карловича 59 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 5.

В следующем раунде японец встретится с победителем пары Филипп Кольшрайбер (Германия, 32) – Жоау Соуза (Португалия).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он оказался сильнее Марина Чилича из Хорватии.