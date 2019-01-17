Се Шувэй победила Зигемунд во втором круге Открытого чемпионата Австралии

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 28-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Германии Лауру Зигемунд со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Се Шувэй 1 раз подала навылет, активно выиграла 25 очков и совершила 17 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 2 эйса, 27 виннеров и 38 неточностей.

За выход в четвёртый круг Се Шувэй поспорит с победительницей поединка Наоми Осака (Япония, 4) — Тамара Зиданшек (Словения).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

Азаренко в трёх сетах проиграла Зигемунд в первом круге Australian Open