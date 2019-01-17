Кудерметова вышла во второй круг Australian Open в парном разряде, Родина выбыла

Россиянка Вероника Кудерметова и американка Сабрина Сантамария вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На старте соревнований они обыграли швейцарку Белинду Бенчич и хорватку Донну Векич со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Вероника и Сабрина трижды подали навылет и реализовали 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса и 1 брейк.

За выход в третий круг Кудерметова и Сантамария поспорят с победительницами матча Элисе Мертенс (Бельгия)/Арина Соболенко (Беларусь) — Беттани Маттек-Сэндс (США)/Деми Схурс (Нидерланды, 15).

Россиянка Евгения Родина и представительница Таиланда Луксика Кумкхум проиграли австралийкам Элисон Бэй и Зои Хивз со счётом 6:2, 3:6, 4:6.