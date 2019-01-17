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Вихлянцева уступила Бачински во втором круге Открытого чемпионата Австралии

Вихлянцева уступила Бачински во втором круге Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева во втором круге Открытого чемпионата Австралии уступила представительнице Швейцарии Тиме Бачински – 2:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. На счету Вихлянцевой 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 5. Её соперница отметилась 4 эйсами и 4 брейк-пойнтами из 11.

В третьем круге швейцарка сыграет с победительницей противостояния Йоханна Конта (Великобритания) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 18). В первом раунде Бачински выбила 10-ю ракетку турнира Дарью Касаткину – 6:3, 6:0.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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17 января 2019 года, четверг. 06:05 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Тимя Бачински
Тимя Бачински
145
Швейцария
6:2
7:5
 
Наталья Вихлянцева
Наталья Вихлянцева
134
Россия
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