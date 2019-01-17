Чорич и Карреньо-Буста пробились в третий круг Australian Open

Хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 11-м номером, во втором раунде соревнований сломил сопротивление представителя Венгрии Мартона Фучовича — 6:4, 6:3, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут. На счету хорвата 13 подач навылет, 5 двойных ошибок и 4 брейк-пойнта из 4. В активе Фучовича 11 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 5.

За право выйти в 1/8 финала турнира Чорич сразится с победителем противостояния Евгений Донской (Россия) – Филип Краинович (Сербия).

В параллельной встрече испанец Пабло Карреньо-Буста (23) обыграл белоруса Илью Ивашко – 6:2, 6:3, 7:6 (9:7). В третьем круге испанец встретится с победителем противостояния Фабио Фоньини (Италия, 12) – Леонардо Майер (Аргентина).