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Соперницей Свитолиной в третьем круге Australian Open будет Чжан Шуай

Соперницей Свитолиной в третьем круге Australian Open будет Чжан Шуай
Теннис / Australian Open 2019

Китайская теннисистка Чжан Шуай вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Кристину Плишкову со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Чжан Шуай дважды подала навылет, активно выиграла 31 очко и совершила 14 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 5 эйсов, 25 виннеров и 25 неточностей.

За выход в четвёртый круг китаянка поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, посеянной под шестым номером.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

17 января 2019 года, четверг. 06:40 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Чжан Шуай
Чжан Шуай
42
Китай
6:3
7:5
 
Кристина Плишкова
Кристина Плишкова
101
Чехия
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