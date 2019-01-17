Соперницей Свитолиной в третьем круге Australian Open будет Чжан Шуай

Китайская теннисистка Чжан Шуай вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Кристину Плишкову со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Чжан Шуай дважды подала навылет, активно выиграла 31 очко и совершила 14 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 5 эйсов, 25 виннеров и 25 неточностей.

За выход в четвёртый круг китаянка поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, посеянной под шестым номером.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.