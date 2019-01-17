Хён уступил Эрберу, Фоньини обыграл Майера — во втором круге Australian Open

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии добыл победу над представителем Южной Кореи Чхун Хёном — 6:2, 1:6, 6:2, 6:4.



Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. На счету Эрбера 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 10. Хён отметился 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и реализацией 3 брейк-пойнтов.



Следующим соперником француза станет второй 16-й номер посева из Канады Милош Раонич.



В параллельном матче второго раунда итальянец Фабио Фоньини обыграл Леонардо Майера из Аргентины — 7:6 (7:3), 6:3, 7:6 (7:5).



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.