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Хён уступил Эрберу, Фоньини обыграл Майера — во втором круге Australian Open

Хён уступил Эрберу, Фоньини обыграл Майера — во втором круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии добыл победу над представителем Южной Кореи Чхун Хёном — 6:2, 1:6, 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. На счету Эрбера 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 10. Хён отметился 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и реализацией 3 брейк-пойнтов.

Следующим соперником француза станет второй 16-й номер посева из Канады Милош Раонич.

В параллельном матче второго раунда итальянец Фабио Фоньини обыграл Леонардо Майера из Аргентины — 7:6 (7:3), 6:3, 7:6 (7:5).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

17 января 2019 года, четверг. 07:00 МСК
Australian Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Чхун Хён
Чхун Хён
25
Южная Корея
2:6
6:1
2:6
4:6
 
Пьер-Юг Эрбер
Пьер-Юг Эрбер
55
Франция
17 января 2019 года, четверг. 06:00 МСК
Australian Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Фабио Фоньини
Фабио Фоньини
13
Италия
7
7:6
3
6:3
7:6
 
 
Леонардо Майер
Леонардо Майер
53
Аргентина
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