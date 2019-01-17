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Раонич обыграл Вавринку и вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Раонич обыграл Вавринку и вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Канадский теннисист Милош Раонич (16) в матче второго раунда Australian Open добыл победу над представителем Швейцарии Стэном Вавринкой — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 7:6 (13:11), 7:6 (7:5).

Продолжительность встречи составила 4 часа 7 минут. На счету Раонича 37 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 7. Вавринка отметился 28 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов.

Следующим соперником канадца станет представитель Франции Пьер-Юг Эрбер, ранее обыгравший южнокорейского теннисиста Чхун Хёна.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

17 января 2019 года, четверг. 04:45 МСК
Australian Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Стэн Вавринка
Стэн Вавринка
59
Швейцария
7
7:6
4
6
6:7
8
11
6:7
13
5
6:7
7
 
Милош Раонич
Милош Раонич
17
Канада
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