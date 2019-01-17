Кольшрайбер в пяти сетах уступил Соузе и покинул розыгрыш Australian Open

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер (32) не смог обыграть португальца Жоау Соузу в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 5:7, 6:4, 6:7 (4:7), 7:5, 4:6.



Продолжительность встречи составила 4 часа 23 минуты. На счету Кольшрайбера 19 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 15. Соуза отметился 28 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и реализацией 2 брейк-пойнтов.



Следующим соперником португальца станет представитель Японии Кей Нисикори (8), ранее обыгравший хорвата Иво Карловича.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

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