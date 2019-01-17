Кис: второй сет матча с Потаповой стал идеальной проверкой для меня

Американка Мэдисон Кис прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Потаповой во втором круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 6:4.

«Я осталась довольна своей игрой. Второй сет стал идеальной проверкой для меня. Я рада, что смогла быстро отыграться, вернуться в игру, а затем выиграла гейм на приёме, в котором соперница вела 40:0. Эти три гейма очень много значили для меня», — приводит слова Кис официальный сайт турнира.

В третьем круге Мэдисон сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс.

«Это будет непростой матч. Помню, как играла с ней на US Open. Борьба была упорной. Элисе здорово выступила в минувшем сезоне. Надо посмотреть, как она провела предыдущие два матча здесь, и составить хороший план на игру», — сказала Кис.