Халеп с трудом победила Кенин во втором круге Открытого чемпионата Австралии

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, пробилась в третий круг, одолев американку Софью Кенин со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 31 минуту.



Первая ракетка мира 9 раз подала навылет, активно выиграла 33 очка и совершила 35 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 32 виннера и 47 неточностей. Во второй партии румынка вела 3:0, но в итоге уступила на тай-брейке. В третьем сете Симона уступала 2:4 и выиграла 4 гейма подряд.



За выход в четвёртый круг Australian Open Халеп поспорит с американкой Винус Уильямс.



Действующей победительницей турнира является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она обыграла Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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