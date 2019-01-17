Макарова и Данилович получили «уайлд-кард» на St. Petersburg Ladies Trophy

Стали известны обладательницы специальных приглашений в основную сетку соревнований St. Petersburg Ladies Trophy — ими стали россиянка Екатерина Макарова и прошлогодняя победительница Moscow River Cup Ольга Данилович из Сербии, о чём сообщил генеральный директор турнира Александр Медведев.



«У нас в рамках турнира две карты принадлежат WTA. У нас уже есть две заявки, они поступили от двух теннисисток: Веры Звонаревой и Виктории Азаренко. Свою карту мы выдали Екатерине Макаровой, а компания IMG предоставила своё приглашение победителю River Cup Ольге Данилович», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт в период с 26 января по 3 февраля. Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова.

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