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Донской уступил Краиновичу и покинул розыгрыш Australian Open

Донской уступил Краиновичу и покинул розыгрыш Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях уступив представителю Сербии Филипу Краиновичу — 4:6, 6:7 (8:10), 6:7 (2:7).

Продолжительность матча составила 2 часа 50 минут. На счету Донского 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 10. Краинович отметился 14 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 4 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Краиновича станет представитель Сербии Борна Чорич, посеянный на турнире под 11-м номером.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

17 января 2019 года, четверг. 08:50 МСК
Australian Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Евгений Донской
Евгений Донской
96
Россия
4:6
8
6:7
10
2
6:7
7
 
 
Филип Краинович
Филип Краинович
93
Сербия
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