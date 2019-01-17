Донской уступил Краиновичу и покинул розыгрыш Australian Open

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях уступив представителю Сербии Филипу Краиновичу — 4:6, 6:7 (8:10), 6:7 (2:7).



Продолжительность матча составила 2 часа 50 минут. На счету Донского 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 10. Краинович отметился 14 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 4 брейк-пойнтов.



Следующим соперником Краиновича станет представитель Сербии Борна Чорич, посеянный на турнире под 11-м номером.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.