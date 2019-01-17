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В. Уильямс победила Корне на Australian Open, выиграв третий сет 6:0

В. Уильямс победила Корне на Australian Open, выиграв третий сет 6:0
Теннис / Australian Open 2019

Американка Винус Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх сетах обыграв представительницу Франции Ализе Корне со счётом 6:3, 4:6, 6:0. Поединок продолжался 2 часа 18 минут.

Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, активно выиграла 34 очка и совершила 40 невынужденных ошибок. На счету её соперницы ни одного эйса, 27 виннеров и 30 неточностей.

За выход в четвёртый круг Уильямс поспорит с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 1) — Софья Кенин (США).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она обыграла Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

17 января 2019 года, четверг. 09:30 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Ализе Корне
Ализе Корне
46
Франция
3:6
6:4
0:6
Винус Уильямс
Винус Уильямс
36
США
В. Уильямс, Ястремская, Корне и Кужмова вышли во второй круг Australian Open
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Сёстры Уильямс, Халеп, Джокович, Зверев, Свитолина, Бушар, а также россияне Медведев, Донской, Потапова, Гаспарян сыграют в четверг на АО.
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