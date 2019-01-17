В. Уильямс победила Корне на Australian Open, выиграв третий сет 6:0

Американка Винус Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх сетах обыграв представительницу Франции Ализе Корне со счётом 6:3, 4:6, 6:0. Поединок продолжался 2 часа 18 минут.



Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, активно выиграла 34 очка и совершила 40 невынужденных ошибок. На счету её соперницы ни одного эйса, 27 виннеров и 30 неточностей.



За выход в четвёртый круг Уильямс поспорит с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 1) — Софья Кенин (США).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она обыграла Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

В. Уильямс, Ястремская, Корне и Кужмова вышли во второй круг Australian Open