Сегодня, 17 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится матч второго круга, в котором сыграют серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, и представитель Франции Жо-Вильфрид Цонга. Начало поединка запланировано на 12:30 мск.



По личным встречам впереди первая ракетка мира — 16-6.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Цонга на Australian Open.



Победитель этого поединка за выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2019 года поспорит с канадцем Денисом Шаповаловым (25).



Соревнования в мужском одиночном разряде на Australian Open завершатся 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.

Серена vs Бушар. Чья форма лучше. Матчи 4-го дня Australian Open-2019 Сёстры Уильямс, Халеп, Джокович, Зверев, Свитолина, Бушар, а также россияне Медведев, Донской, Потапова, Гаспарян сыграют в четверг на АО.