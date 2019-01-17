Тим не сумел завершить матч против Попырина и покинул розыгрыш Australian Open

Австралийский теннисист Алексей Попырин в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии оказался сильнее седьмой ракетки турнира из Австрии Доминика Тима. При счёте 5:7, 4:6, 0:2 австриец отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму.



Теннисисты провели на корте 1 час 47 минут. На счету Попырина 13 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 10. Тим отметился 1 подачей навылет, 2 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 5.



Следующим соперником 19-летнего Попырина станет победитель пары Люка Пуи (Франция, 28) — Максимильян Мартерер (Германия).



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

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