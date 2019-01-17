Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Тим не сумел завершить матч против Попырина и покинул розыгрыш Australian Open

Тим не сумел завершить матч против Попырина и покинул розыгрыш Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Австралийский теннисист Алексей Попырин в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии оказался сильнее седьмой ракетки турнира из Австрии Доминика Тима. При счёте 5:7, 4:6, 0:2 австриец отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму.

Теннисисты провели на корте 1 час 47 минут. На счету Попырина 13 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 10. Тим отметился 1 подачей навылет, 2 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 5.

Следующим соперником 19-летнего Попырина станет победитель пары Люка Пуи (Франция, 28) — Максимильян Мартерер (Германия).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

17 января 2019 года, четверг. 10:05 МСК
Australian Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Алексей Попырин
Алексей Попырин
149
Австралия
7:5
6:4
2:0
Rt
 
 
Доминик Тим
Доминик Тим
8
Австрия
10 причин следить за Australian Open
Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент