Осака: когда все ждут от меня победы, соперницы играют невероятно

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, прокомментировала выход в третий круг. В матче второго раунда она в двух партиях обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 6:2, 6:4.

«Не думаю, что сегодня я играла плохо. Я стараюсь анализировать свою игру по ходу матча. Знаю, что могла допустить меньше невынужденных ошибок. Наверное, это главное из того, что я поняла. В этом нужно прибавлять.

Мне очень нравится выступать на турнирах «Большого шлема». Особой разницы после попадания в топ-5 посева не чувствую. Многие меня об этом спрашивают и о том, как я себя чувствую после US Open. Но для меня это новый старт. Я просто с радостью выхожу на каждый матч.

Соперница сегодня играла отлично. Если честно, я не смотрела её матчи раньше, поэтому пришлось изучить стиль её игры. В таких матчах, когда все ждут от меня победы, соперницы играют невероятно. Думаю, психология мне помогает», — цитирует Осаку официальный сайт турнира.

В третьем круге Наоми сыграет с Се Шувэй из Китайского Тайбэя.

«Мы встречались один раз, но это было на траве, где-то три года назад. Думаю, матч будет непростым, потому что она часто использует резаные удары. Я к такому не очень привычна. Постараюсь поработать над этим на тренировке завтра», — сказала Осака.