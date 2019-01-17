Н. Камельзон: вместе с Шараповой в Санкт-Петербург приедет её мама

Директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Наталья Камельзон рассказала о деталях приезда на соревнования экс первой ракетки мира Марии Шараповой.

«Шарапова приедет с командой из четырёх человек. Полный комплект тренеров и физиотерапевт. Также с Марией приедет её мама. Но какой список будет конечным будет ясно только тогда, когда она прибудет в Санкт-Петербург», — передаёт слова Камельзон корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт в период с 26 января по 3 февраля. Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова.

Ранее генеральный директор турнира Александр Медведев рассказал, что организаторы планировали пригласить Шарапову ещё до её дисквалификации.