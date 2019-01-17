Звонарёва и Бачински проиграли на старте Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарёва и представительница Швейцарии Тимя Бачински не смогли пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях проиграли бельгийке Кирстен Флипкенс и шведке Юханне Ларссон, посеянным под 13-м номером, со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.
Звонарёва и Бачински ни разу не подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.
За выход в третий круг Флипкенс и Ларссон поспорят с британкой Хэрриет Дарт и эстонкой Анетт Контавейт.
Соревнования в женском парном разряде на Australian Open завершатся 25 января.
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