Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Звонарёва и Бачински проиграли на старте Australian Open в парном разряде

Звонарёва и Бачински проиграли на старте Australian Open в парном разряде
Теннис / Australian Open 2019

Российская теннисистка Вера Звонарёва и представительница Швейцарии Тимя Бачински не смогли пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях проиграли бельгийке Кирстен Флипкенс и шведке Юханне Ларссон, посеянным под 13-м номером, со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Звонарёва и Бачински ни разу не подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг Флипкенс и Ларссон поспорят с британкой Хэрриет Дарт и эстонкой Анетт Контавейт.

Соревнования в женском парном разряде на Australian Open завершатся 25 января.

17 января 2019 года, четверг. 11:55 МСК
Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кирстен Флипкенс
Кирстен Флипкенс
Бельгия
Юханна Ларссон
Юханна Ларссон
Швеция
6:4
6:3
 
Тимя Бачински
Тимя Бачински
Швейцария
Вера Звонарёва
Вера Звонарёва
Россия
Серена vs Бушар. Чья форма лучше. Матчи 4-го дня Australian Open-2019
Сёстры Уильямс, Халеп, Джокович, Зверев, Свитолина, Бушар, а также россияне Медведев, Донской, Потапова, Гаспарян сыграют в четверг на АО.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент