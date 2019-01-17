Симон уступил Болту, Пуи обыграл Мартерера — во втором круге Australian Open

Австралийский теннисист Алекс Болт в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии в пяти партиях обыграл представителя Франции Жиля Симона (29) — 2:6, 6:4, 4:6, 7:6 (10:8), 6:4.



Продолжительность матча составила 4 часа 7 минут. На счету Болта 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 17. Симон отметился 14 подачами навылет, 9 двойными ошибками и 6 брейками.



Следующим соперником Болта станет победитель пары Александр Зверев (Германия, 4) — Жереми Шарди (Франция).



В параллельном матче второго раунда соревнований француз Люка Пуи оказался сильнее немецкого теннисиста Максимильяна Мартерера — 7:6 (10:8), 7:6 (10:8), 5:7, 6:4. За выход в четвёртый раунд соревнований Пуи поспорит с австралийцем Алексеем Попыриным.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

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