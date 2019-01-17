Возняцки и Бертенс выбыли из борьбы за звание первой ракетки мира по итогам AO

На Открытом чемпионате Австралии завершаются матчи второго круга. Напомним, что накануне соревнований сразу 11 теннисисток претендовали на звание первой ракетки мира по его итогам, однако уже сейчас их осталось семь.



Первыми, кто перестал претендовать на престижное звание первой ракетки мира, стали россиянка Дарья Касаткина и белоруска Арина Соболенко. Теперь же из гонки выбыли представительница Нидерландов Кики Бертенс и действующая чемпионка турнира из Дании Каролина Возняцки.



Бертенс потеряла шансы на первую строчку в рейтинге WTA из-за поражения от россиянки Анастасии Павлюченковой, тогда как причиной схода с дистанции Возняцки стала победа Симоны Халеп над американкой Софьей Кенин.



Помимо Халеп, которая возглавляет рейтинг, на её лидерскую позицию продолжают претендовать: Слоан Стивенс (США), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия), Анжелика Кербер (Германия), Элина Свитолина (Украина) и Каролина Плишкова (Чехия). Все девушки продолжают борьбу на турнире.